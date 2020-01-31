AK Parti İlçe Başkan Arslan projelerini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İlçe Başkan Arslan projelerini anlattı - Son Dakika

AK Parti İlçe Başkan Arslan projelerini anlattı

6 saat önce

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Arslan, projelerini ve yapacağı çalışmaları anlattı.

AK Parti İlçe Başkan Arslan projelerini anlattı, System.String[]

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Arslan, projelerini ve yapacağı çalışmaları anlattı.

Partisinin ilçe başkanlığı binasında gazetecilerle bir araya gelen Arslan, değişimle beraber insanların beklentilerinin de arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği çizgide hizmete dayalı siyaset yapacaklarını söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Halkımızın sorunlarını ve taleplerini AK Parti olarak çözmek için yoğun çaba göstereceğiz. İşin başındayız daha. Nisan ayının başlarında hayal ettiğimiz, düşündüğümüz projelerimizi açıklamaya başlayacağız. İstihdam sorunlarını, devletimizin kırsal kalkınma paketleriyle hem üretebilen istihdam edebilen hem de göçü önleyebilen bir toplum olmak istiyoruz. İşimiz zor ama başaracağımıza inanıyorum. Kalıcı istihdamdan yanayım. Sınır kapımızda başkasının malını değilde kendi ürünümüzü ihraç etmek istiyoruz."

Arslan, vatandaşlardan gelen sorunların arşivini oluşturarak takibini sağlayacaklarını, telefonla geri dönüşler yaparak sorun ve taleplerin çözümü için çaba göstereceklerini aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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