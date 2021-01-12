AK Parti İlçe Başkanı Deniz'den gazetecilere ziyaret - Son Dakika

AK Parti İlçe Başkanı Deniz'den gazetecilere ziyaret

12.01.2021 00:58
AK Parti İlçe Başkanı Deniz'den gazetecilere ziyaret, System.String[]

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yerel ve ulusal basın temsilcilerini ziyaret etti.

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yerel ve ulusal basın temsilcilerini ziyaret etti.

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, beraberindeki AK Parti Malazgirt Tanıtım ve Medya Başkanı Asef Ulaş ve AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanı Resul Can Akgün ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yerel ve ulusal medya temsilcilerini ziyaret ederek günlerini kutladı. Ziyarette 2020 yılı içerisinde AK Parti belediyesinin yaptığı çalışmalara değinen Başkan Deniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi ilçeye sahip çıktığı belirtti. Dört yıl içerisinde milyonluk yatırımlarla kentin modern bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Kenan Deniz, 2020 yılının Malazgirt için unutulmaz bir yıl olduğunu kaydetti. Başkan Deniz, "Cumhurbaşkanımız her yıl ilçemize geliyor. İlçemizin tarihine sahip çıkıyor. Yıllardır ilçeye yapılmayan hizmetlerin gelmesi için tüm bakanlıklara talimatlar vererek çok şükür milyonluk yatırımın ilçemize gelmesine vesile oldu. Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanı önündeyiz. 4 yıl önce Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla yaklaşık iki bin 200 dönümlük Danişment Gazi Mahallesi'nde tarihi milli parkımız yapıldı. Tören alanının hemen sol tarafında da hipodrom alanı yapılıyor. Yapılan hipodrom alanında etno sporlarının yapılacağı alanlar oluşturuldu. Geleneksel sporlar, geleneksel atlı okçuluğun yapılacağı alanlar yapıldı. Obalar oluşturuldu. Allah'ın izniyle Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünde etkinliklerin yüzde 80'i ilçemizde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek. İnşallah gelecek yıl çok daha coşkulu güzel bir şekilde Malazgirt Zaferi kutlanacaktır" dedi.

Başkan Deniz, Malazgirt- Ahlat çevre yolunun trafiğe açıldığını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da sonsuz teşekkür ediyoruz. Çok kısa süre içinde kamulaştırması yapılıp, Malazgirt çevre yolu trafiğe açıldı. Tabi Malazgirt bundan sonra Ağrı'dan, Bitlis'ten gelen araçlar bu çevre yolunu kullanacaklar. Malazgirt trafiği rahatlamış olacak. Bu yol yüz milyonlarca liraya mal olan bir çevre yolu oldu. İlçemiz için çok büyük bir yatırım, çok büyük bir proje, gelişmesi noktasında altyapı çalışmaları ile birlikte en büyük yatırımlarından birisidir" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Malazgirt, AK Parti, Hisarcık, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İlçe Başkanı Deniz'den gazetecilere ziyaret - Son Dakika


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