AK Parti İlçe Başkanı Gökmen'den filyasyon ekibini ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmaması için İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nuray Oral'ın koordinesinde çalışan filyasyon ekibini ziyaret etti.

Gökmen, ziyarette, tüm sağlık çalışanlarının birer kahraman olduğunu söyledi.

Filyasyon ekibinin fedakarca çalıştığını belirten Gökmen, şunları ifade etti:

"Tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte filyasyon ekibimiz de 7 gün, 24 saat çalışıyor. Ekibimiz temaslı kişilerin izolasyon kurallarını ihmal etmelerine engel oluyor, bu kişilerin adreslerine giderek onay formu imzalatıyor. Bu kişiler aile hekimleri tarafından izole altındayken sürekli durumları sorgulanıyor. Ekibimiz adeta dedektif gibi çalışarak yüzde yüz başarı ile filyasyonu takip ediyor. Onlar birer maskeli kahraman. Tüm sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Bu virüsü sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı, halkımızın büyük desteği ve devletimizin gücüyle yeneceğiz."