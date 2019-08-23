AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na eleştiri

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'nu dolmuş ücretlerine yapılan zamlar üzerinden eleştirdi.



Bakkalcıoğlu'nun konuyla ilgili söylemlerinde tutarsızlık olduğuna iddia eden Hüsnü Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.



"1 Ağustos2019 günü Bozüyük Belediye Başkanı Sn. Mehmet Talat Bakkalcıoğlu 'Dolmuşlar belediye hattında. Bu ücret belirleme odalara verildi ama dolmuşlar bir fırındaki ekmek gibi değil. Belediyenin hattını kullanan dolmuşlara, belediyeden ilintisiz bir şekilde böyle bir belirleme yapılmasını kabul etmiyorum' açıklamasında bulunmasının üzerinden 20 gün sonra ve açıklama tarihinden bugüne motorin fiyatlarında düşüş olmasına rağmen zam yapılmıştır. Biz burada zammın zaruriyetini tartışmıyoruz. Tabii ki gelişen piyasa şartlarına göre fiyat ayarlamaları her sektörde olacaktır ve yansıtılacaktır. Şoför esnafı ve dolmuşçularımız da zarar etmemelidir. Fakat baştan dolmuş fiyat artışına karşı gibi görünüp, dolmuşçu esnafımızın talebini geri çeviren, daha sonra motorin zammı diye olmayan bir gerekçeyle zammın kaçınılmaz olduğunu hemşehrilerimize kabul ettirmeye çalışan anlayışa karşıyız." - BİLECİK