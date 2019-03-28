Son Dakika Haberleri: AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp Sert Çıktı

AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp Sert Çıktı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ortalıkta dolaşan dedikodulara sert bir açıklamayla tepki gösterdi.

AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp Sert Çıktı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ortalıkta dolaşan dedikodulara sert bir açıklamayla tepki gösterdi.

Hakan Kayaalp; kendilerinin ismini kullanarak Cumhur İttifakı dışındaki başka adaylara ve partilere oy istenildiğine ilişkin iddialara yanıt vererek, "Bizim adımızı kullanarak Cumhur İttifakı dışındaki isimlere ve partilere oy isteyenler namussuzdur, şerefsizdir ve bizden değildir. Biz hiçbir zaman davamıza ve liderlerimizin kurduğu Cumhur İttifakı'na ihanet etmedik, etmeyiz. Büyükşehirde Yücel Yılmaz başkanımızın, Ayvalık'ta da Dr. Nazmi Başaran başkanımızın, adaylıklarının açıklandığı ilk günde olduğu gibi bugün de ve sonuna kadar arkasındayız. Cumhur İttifakı liderlerimizin dediği gibi, pazara kadar değil mezara kadar olan bir birlikteliktir. Bu böyle bilinsin" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:05 Kaynak: İHA

Ayvalık, Balıkesir, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cumhur İttifakı Adayı İçin Sahaya İndi Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 10:08:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp Sert Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]