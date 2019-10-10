Son Dakika Haberleri: AK Parti İlçe Başkanı Kuncu'dan Kaymakam Çeçen'e ziyaret
Son Dakika Güncel AK Parti İlçe Başkanı Kuncu'dan Kaymakam Çeçen'e ziyaret

AK Parti İlçe Başkanı Kuncu'dan Kaymakam Çeçen'e ziyaret

1 saat önce

AK Parti Çatak İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Kuncu'dan Kaymakam Çeçen'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Çatak İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret etti.


AK Parti İlçe Başkanlığına yeni atanan Ahmet Ardan Kuncu, AK Parti Çatak Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir ile birlikte ilçeye yeni atanan Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen görüşme sonrasında Kaymakam Çeçen, AK Parti İlçe Başkanı Kuncu'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtip, yeni görevinde başarılar diledi. - VAN

AK Parti, Çatak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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