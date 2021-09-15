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AK Parti İlçe Başkanı Kuzucu'dan İstiklal Marşı'nı okutan öğretmenin kıyafeti nedeniyle eleştirilmesine tepki - Son Dakika

AK Parti İlçe Başkanı Kuzucu'dan İstiklal Marşı'nı okutan öğretmenin kıyafeti nedeniyle eleştirilmesine tepki

15.09.2021 10:23
AK Parti İlçe Başkanı Kuzucu'dan İstiklal Marşı'nı okutan öğretmenin kıyafeti nedeniyle eleştirilmesine tepki, System.String[]

AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İstiklal Marşı'nı okutan bir öğretmenin kıyafeti nedeniyle eleştirilmesine tepki gösterdi.

AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İstiklal Marşı'nı okutan bir öğretmenin kıyafeti nedeniyle eleştirilmesine tepki gösterdi.

Kuzucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çok işler başarıldığını söyledi.

Cumhuriyet ve temel ilkelerinin emin ellerde olduğunu vurgulayan Kuzucu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine hızla erişebilmek için gece gündüz demeden, dahili ve harici tüm bedhahlarla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kuzucu, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan'ın, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik sosyal bir hukuk devletidir. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinde insanlar düşünce özgürlüğüne sahiptirler ve özgürce yaşayabilirler ancak bu hak hiçbir zaman kötüye kullanılamaz." şeklinde ifadelerinin bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığının terazisi CHP teşkilatlarında mıdır? Milli Eğitim Bakanlığımızın kılık kıyafet yönetmeliğine uygun vaziyette yaklaşık 10 yıldır ilçemizin muhtelif okullarında öğrencilerine İstiklal Marşı'mızı gururla okutan ve okuyan, birçok resmi programda devlet erkanının karşısında aynı kılık kıyafetle programlarını icra eden öğretmenimizi, öğretmenimiz üzerinden bir eğitim yuvamızı neden linç etmeye kalkıyorsunuz? Kendi branşında yetenekleriyle, duruşuyla, çağdaş ve modern şekilde gururla mesleğini icra eden, eğitim camiası içinde kendi branşında adından sitayişle bahsettiren bir hanımefendiyi sırf kılık kıyafeti ve inancından dolayı linç etmeyi vicdanınıza ve hukukçu kimliğinize nasıl sığdırdınız? Birlik ve beraberliğimizin timsali olan marşımızı bu toprakların çocuğu, bu milletin bütün evlatları okuyabilir, okutabilir. Buna engel olmak, bunun üzerinden toplumu ayrıştırmak, insanları kategorize etmek kimsenin haddi olmadığı gibi İstiklal Marşı'mızı okumak veya okutmak da kimsenin tekelinde değildir."

İstiklal Marşı'nın istiklal mücadelesinin bir tezahürü, birlik ve beraberliğin sembolü olduğuna işaret eden Kuzucu, şunları kaydetti:

"Her seçim dönemi öncesi rozet takma yarışına girdiğiniz çarşaflı, türbanlı kardeşlerimizin İstiklal Marşı'mızı okutmasından neden rahatsızlık duyuyorsunuz? 'Biz CHP olarak herkese açığız. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Bizim başörtüsü sorunumuz yok. Çarşafa ise yıllardır süren alışkanlığımız olarak bakıyoruz' diyerek başlatmış olduğunuz, 'çarşaf ve türbanlı açılımı' dediğiniz süreci rafa mı kaldırdınız? Geçmişte insanları tek tipleştirmeye çalıştığınız, insanların bıyık uzunluklarını dahi kumpasla ölçtüğünüz karanlık günler artık geride kaldı. Bizler insanların kılık kıyafetiyle, kadınlarımızın başının açık veya kapalı olmasıyla ilgilenmiyoruz. Devletini seven, devleti ve milleti için çalışan, emek veren, değer üreten herkesi seviyor herkesi kucaklıyoruz."

AK Parti İlçe Başkanı Kuzucu'dan İstiklal Marşı'nı okutan öğretmenin kıyafeti nedeniyle eleştirilmesine tepki

İstiklal Marşı, Merzifon, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İlçe Başkanı Kuzucu'dan İstiklal Marşı'nı okutan öğretmenin kıyafeti nedeniyle eleştirilmesine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İlçe Başkanı Kuzucu'dan İstiklal Marşı'nı okutan öğretmenin kıyafeti nedeniyle eleştirilmesine tepki - Son Dakika
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