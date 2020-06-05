AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz:

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, ilçenin daha iyi noktalarda olması için üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını bildirdi.

Gökgöz, ilçeye yapılması planlanan yatırımlar hakkında Cumhur İttifakı ortağı MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'la sürekli görüştüklerini kaydetti.

Gökgöz, AK Parti iktidarının Türkiye'de çok güzel ve kalıcı işler başardığını, son olarak koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemlerin ve verilen mücadelenin dünya ülkelerinde örnek teşkil etmeye başladığını aktardı.

Beypazarı'nın tarımı, tarihi ve turizmiyle öne çıktığını vurgulayan Gökgöz, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle koranavurüs belasından da kurtulacağız. Beypazarı eskiden olduğu gibi yine cıvıl cıvıl, hafta sonları ve yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlayan bir ilçe olarak yine aynı konuma gelecek. Tüm hemşehrilerimize, esnafımıza yol gösterici oluyoruz. Çiftçimizin, tarlada çalışanın yanındayız. Neredeyse her akşam bir köy konağında mahalle sakinleriyle bir araya geliyoruz."