AK Parti İlçe Başkanı Okudan mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti İlçe Başkanı Okudan mazbatasını aldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yapılan AK Parti 7. Olağan Genel Kongresi'nde ilçe başkanlığı görevine seçilen Şerif Okudan mazbatasını aldı.

AK Parti İlçe Başkanı Okudan mazbatasını aldı, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yapılan AK Parti 7. Olağan Genel Kongresi'nde ilçe başkanlığı görevine seçilen Şerif Okudan mazbatasını aldı.

Şerif Okudan, saat 16.30'da beraberinde yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.

Mazbatasını Seçim Müdürü Belgin İçel'den teslim alan Okudan, "Yaptığımız kongresi sonucunda mazbatamızı aldık. Osmancık için halkımız için yönetimimiz için hayırlı uğurlu olsun. Yönetimimizle birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. "dedi. - ÇORUM

AK Parti, Osmancık, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AK Parti İlçe Başkanı Okudan mazbatasını aldı - Son Dakika

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