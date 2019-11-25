Son Dakika Haberleri: AK Parti İlçe Başkanı Öner'den öğretmen ziyareti
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AK Parti İlçe Başkanı Öner'den öğretmen ziyareti

6 saat önce

AK Parti Gercüş İlçe Başkanı Şefik Öner, öğretmenleri ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Öner'den öğretmen ziyareti, System.String[]

AK Parti Gercüş İlçe Başkanı Şefik Öner, öğretmenleri ziyaret etti.

Beraberinde ilçe kadın kolları başkanı Fatma Keskin ile Gercüş Cumhuriyet İlkokuluna gelen Öner, karanfil hediye ettiği öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı olan okul müdürü Edip Ekmen ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Öner'e teşekkür etti.

AK Parti, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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