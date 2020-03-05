AK Parti İlçe Başkanı Soydan'dan esnaf ziyaretleri - Son Dakika
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AK Parti İlçe Başkanı Soydan'dan esnaf ziyaretleri

6 saat önce

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri ilçesinde esnafı ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Soydan'dan esnaf ziyaretleri, System.String[]

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri ilçesinde esnafı ziyaret etti.


Başkan Soydan, ilçedeki esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak onlar ile sohbet ederek AK Parti İlçe Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlçede bulunan kahvehanelerde ziyaret ettiğini anlatan Soydan, "AK Parti Pazaryeri olarak ilçemizdeki esnafları ziyaret ederek onların sorunları dinledik. Esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. İlçemizde on yıl görev yapmış eski Belediye Başkanlarımızdan Kadir Mete, abimiz ile karşılaştık projelerimiz hakkında bilgi alışverişi yaptık" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:46 Kaynak: İHA
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