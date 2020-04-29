AK Parti İlçe Başkanı Uysal:

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada zor günler yaşanmasına rağmen, yöredeki çiftçilerin üretime devam ettiğini söyledi.

Seralarında çalışan çiftçileri ziyaret eden Uysal, yaptığı açıklamada, son zamanlarda tüketicinin güvenli gıdaya sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesinin öneminin arttığını belirtti.

Kendisinin de bir çiftçi çocuğu ve çiftçi olduğunu vurgulayan Uysal, "Ülkemiz ve dünya zor gürlerden geçiyor. Kumlucalı çiftçiler seranın içindeki 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen üretmeye devam ediyor. Sıcak hava ve ramazan ayında bulunmamız dolayısıyla oruçlu olmasına rağmen çiftçilerimiz tüketicilerimize güvenli gıda üretmek için aralıksız çalışıyor. Çiftçilerimizin tek isteği, ürettikleri ürünü hak ettiği değere piyasaya sürebilmek. Çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alırsa daha mutlu olurlar." ifadelerini kullandı.

Hükümetin her alanda olduğu gibi bu dönemde tarıma da önemli desteklemelerde bulunduğunu anlatan Uysal, bu desteklemelerin devam etmesinin gelecekte üretimin sürdürülebilirliği için önemli olduğunu kaydetti.