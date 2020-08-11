AK Parti İlçe Başkanı Zengin, taburcu oldu - Son Dakika

Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 1 haftadır Konya'daki hastanede tedavi gören AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, taburcu oldu.

Başkan Zengin, tedavi sürecinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Zengin, kendisine ait sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Çok kıymetli dostlarım. Bugün itibariyle, tedavi sonuçlarının olumlu sonuç vermesinden dolayı ve son yapılan test sonucunun negatif hale geçmesiyle birlikte, tedavi gördüğüm hastaneden taburcu oldum. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, eş, dost, akraba, arkadaşlarıma, başkanlarıma, Farabi Hastanesi doktor ve çalışanlarına, Karapınar Devlet Hastanesi Başhekimi, doktor ve çalışanlarına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yaşadım süreçle ilgi sadece birşey söylemek isterim. Kovid-19 hastalığını çok ciddiye alın. Bana birşey olmaz demeyin."