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AK Parti İlçe Başkanının acı günü - Son Dakika

AK Parti İlçe Başkanının acı günü

27.09.2021 09:00
AK Parti İlçe Başkanının acı günü, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Avukat Saffet Bozkurt'un teyzesi Hamide Cebeci hayatını kaybetti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Avukat Saffet Bozkurt'un teyzesi Hamide Cebeci hayatını kaybetti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Avukat Saffet Bozkurt, teyzesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Başkan Bozkurt'un teyzesi Hamide Cebeci (77), yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı bir süredir tedavi gördüğü ilçedeki özel hastanede hayata gözlerini yumdu. Merhume Cebeci'nin cenazesi Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ormanlı Beldesi'ne götürüldü. İkindi namazına müteakip Ormanlı Merkez Camii'nde İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü tarafından kılınan cenaze namazının ardından Sinitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine; Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, önceki dönem Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti İlçe Yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar, bölge esnafı ve aile dostları katıldı. - ZONGULDAK

AK Parti İlçe Başkanının acı günü
AK Parti İlçe Başkanının acı günü
AK Parti İlçe Başkanının acı günü
AK Parti İlçe Başkanının acı günü
AK Parti İlçe Başkanının acı günü
AK Parti İlçe Başkanının acı günü

Hisarcık, AK Parti, Bozkurt, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İlçe Başkanının acı günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İlçe Başkanının acı günü - Son Dakika
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