AK Parti ilçe başkanının kiracılarını sevindiren kararına esnaftan çiçekli teşekkür - Son Dakika

AK Parti ilçe başkanının kiracılarını sevindiren kararına esnaftan çiçekli teşekkür

Önceki haftalarda Kemer Esnafları Derneği'ni (KESDER) ziyaretinde, salgın döneminde ekonomik kriz yaşayan kiracılarından 2020 yılı için kira almayacağını söyleyen Ak Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta'ya kiracılar çiçek takdim etti.

Önceki haftalarda Kemer Esnafları Derneği'ni (KESDER) ziyaretinde, salgın döneminde ekonomik kriz yaşayan kiracılarından 2020 yılı için kira almayacağını söyleyen Ak Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta'ya kiracılar çiçek takdim etti.

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Aylardır kepenklerini açamayan Kemer esnafına önceki haftalarda AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ziyaret etti. Minta, Kemer Esnafları Derneği'ni ziyareti sırasında, "Sıkıntının üstesinden hep beraber el ele vererek geleceğiz. Bu çerçeve de, benim kiracılarımı hepiniz biliyorsunuz ve ben bu yıl için bırakın kira almayı üstüne kira vermeye bile hazırım" diyerek karar aldı. Bu karara sevinen kiracıları İsmail Minta'yı ofisinde çiçeklerle ziyaret ederek teşekkür ettiler.


15 yıldır İsmail Selami Minta'nın kiracısı olduğunu belirten restoran işletmecisi Mehmet Dilveren, "Zor bir dönem geçirdiğimiz şu günlerde mülk sahibimiz İsmail Selami Minta'nın almış olduğu bu karar bizleri gerçekten sevindirdi. Kaldı ki, bu karar sözde değil, uygulamada da hayata geçti. Bu çerçevede sayın Minta'ya yürekten teşekkür ediyoruz. Allah her kiracıya böyle bir mülk sahibi nasip etsin. İsmail beyin bu davranışının Kemer'de ki tüm mülk sahipleri tarafından örnek alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.


"Daima yanınızda olacağım"


İsmail Selami Minta, çiçeklerle kendisine teşekkür ziyaretine gelen 8 kiracısına teşekkürlerini sundu. "Ben her zaman yanınızda olacağım" diyen Minta sözlerine şöyle devam etti: "Ben her zaman sürekliliğe dikkat eden birisiyim. Bu çerçevede, kiracılarımın da sürekli olmasını isterim. Mülklerimde oturan en yeni kiracımla 10 senedir birlikteyiz. Kiracı-mülk sahibi değil, ağabey kardeş gibi, arkadaş gibiyiz. Ben şimdiye kadar olduğu gibi bugünden sonra da her zaman kiracılarımın ve Kemer esnaflarımın yanında olacağım. Sizlerde biliyorsunuz ki, ülkemiz genelinde olduğu gibi özellikle turizmden geçimini sağlayan Kemer'imizde de Korona virüs salgınından en çok esnaflarımız etkilendi. Esnaf kiracılarımın bu zor günlerini görmezden gelemez, kulak tıkayamazdım. Benim aldığım bu örnek kararı, imkanları olan çoğu mülk sahiplerimizin de almasını umut ediyorum. Her fırsatta söylediğim gibi, inşallah bu sıkıntının üstesinden hep birlikte geleceğiz" - ANTALYA

AK Parti, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti ilçe başkanının kiracılarını sevindiren kararına esnaftan çiçekli teşekkür - Son Dakika
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