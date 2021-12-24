(ek bilgiyle) AK Parti ilçe başkanlığı önüne bırakılan kutudan patlayıcı çıktı - Son Dakika

Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binası önüne karton kutuyla patlayıcı bıraktığı belirlenen Mehmet A. yakalandı.

AK Parti Zeytinburnu İl Başkanlığı binasının giriş kapısına geçtiğimiz salı gecesi, bir kişi tarafından konulan karton kutunun içinde 150-200 gram ağırlında el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi. Bölgedeki güvenlik kameraları taranarak, şüphelinin geliş ve gidiş güzergahları incelendi. Yüzünü gizlemek için kapüşonlu mont giyip maske takan şüphelinin Mehmet A. olduğu belirlendi. Mehmet A. gözaltına alındı.

- İstanbul