AK Parti İlçe Başkanlığına Pompalı Tüfekle Saldıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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AK Parti İlçe Başkanlığına Pompalı Tüfekle Saldıran Şahıs Tutuklandı

22.04.2023 17:33
AK Parti İlçe Başkanlığına Pompalı Tüfekle Saldıran Şahıs Tutuklandı

Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına pompalı tüfekle ateş açan ve yakalanan Erdem Kaya ifadesinde, 'İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim' dedi. Tutuklanan Kaya, polise verdiği ifadede olayın nedenini Atatürk için yaptığını, CHP binasına sıktıklarını söyledi.

ADANA'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na pompalı tüfek ile ateş açtıktan sonra yakalanıp tutuklanan Erdem Kaya, (24) ifadesinde, "İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim" dedi.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Kaya, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya pompalı tüfekle 12 el ateş etti; tavanda ve camlarda saçma delikleri oluştu. Binanın kapısının açamayınca elindeki tüfeği bırakıp, yürümeye başlayan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilen Kaya, neden saldırdığı yönündeki soruya, "Atatürk için yaptım. CHP'nin binasına sıktılar. Kimin sıktığını bilirler. Cesur olun, cesur. Türkiye cesur olsun" dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTIDepremde hasar gören evi boşaltılan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaya, polisteki ifadesinde, "3500 liraya aldığım tüfeği gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Bitince yedek şarjörümü de taktım" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel AK Parti İlçe Başkanlığına Pompalı Tüfekle Saldıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İlçe Başkanlığına Pompalı Tüfekle Saldıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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