AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklandı
1 saat önce
AK Parti birçok ilçe ve belde belediye başkan adayını düzenlenen törenle tanıttı.
AK Parti birçok ilçe ve belde belediye başkan adayını düzenlenen törenle tanıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:36
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