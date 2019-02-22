AK Parti İlçe Binası Önünde Havaya Ateş Açıp Kaçtılar
1 saat önce
İstanbul Ataşehir'de kimliği henüz bilinmeyen şahıslar, AK Parti ilçe binası önüne araçlarıyla gelerek havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtılar.
İstanbul Ataşehir
'de kimliği henüz bilinmeyen şahıslar, AK Parti
ilçe binası önüne araçlarıyla gelerek havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtılar. Olay yerinde polisin incelemeleri sürüyor. Ataşehir'de General Tahsin Yazıcı
Caddesi üzerinde bulunan Ak Parti Ataşehir ilçe teşkilat binası önüne araçlarıyla gelen şahıslar, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı havaya silahla ateş açtılar. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı şahıslar, ardından olay yerinden hızla kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis
güvenlik şeridi çekerek olay yerini kontrol altına aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
(Metin Başar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:16 Kaynak: İHA
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