AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantıları sona erdi - Son Dakika
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AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantıları sona erdi

07.03.2022 13:47
AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantıları sona erdi

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından her ay düzenli yapılan İlçe Danışma Meclisi mart ayı toplantıları sona erdi.

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından her ay düzenli yapılan İlçe Danışma Meclisi mart ayı toplantıları sona erdi.

İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve il yöneticilerinin katıldığı toplantılarda teşkilat çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Türkmenoğlu, 2023 seçimlerine giderken amaçlarının 20 yıldır devam eden iktidarları döneminde görülmemiş hizmetlerle halkın teveccühüne mazhar olan, her seçimde rakiplerine fark atan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden devletin başına getirmek olduğunu söyledi.

Tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını aktaran Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti neferlerine her zamanki gibi çok iş düşüyor. Seçime kalan süremiz az ama yapacak işimiz çok. Kalan bu kısa zaman diliminde hemşerilerimize, insanlarımıza daha fazla dokunacağız. Saha hakimiyetimizi sürdürerek, vakit kaybetmeden sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Türkiye'de en büyük hizmetler, en köklü reformlar ve sessizce gerçekleştirilen devrimleri AK Parti'nin yaptığını bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Yine bundan sonra da her alanda bir çalışma yapılacaksa, bir hizmet yapılacaksa Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde AK Parti'nin yapacağını dilimizden düşürmeyeceğiz. Gittiğimiz her ilçede gerek teşkilat mensuplarımızın heyecanı olsun, gerek halkımızın AK Parti camiamıza karşı gösterdiği sıcak ilgi ve alaka bizleri fazlasıyla sevindirmiş ve motive etmiştir. Her ilçemizde halkımız umutlu gözlerle ve daha büyük bir coşkuyla bizleri bağırlarına basmışlardır. Bu sıcak ilgi ve alaka halkımıza karşı sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmıştır."

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Hisarcık, AK Parti, Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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