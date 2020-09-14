AK Parti ilçe kongreleri devam ediyor - Son Dakika

AK Parti, Aziziye ilçesinde 5. Olağan; Köprüköy, Oltu ve Olur ilçelerinde ise 7. Olağan kongrelerini tamamladı.

Coşkulu gecen İlçe kongrelerine AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte AK Parti Malatya Milletvekili ve Erzurum İl Koordinatörü Hakan Kahtalı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar da katıldı.

Aziziye 5. Olağan İlçe Kongresinde Ensar Coşkun, Oltu 7. Olağan İlçe Kongresinde Efdal Gülcü, Olur 7. Olağan İlçe Kongresinde Mevlüt Kaya ve Köprüköy 7. Olağan Kongresinde Rıdvan Aras ilçe başkanlığına seçildi. Maske ve mesafe kurallarına uyulan kongreler sonrasında bir değerlendirme konuşması yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti'nin demokrasi bayramı havasında seçimler gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Öz yaptığı değerlendirmede pandemiye de dikkat çekerek, "Dünyamızı etkisi altına alan ve ülkemizde de yeniden yükseliş gösteren Cdvid-19 salgını nedeniyle maske ve mesafe kurallarına azami uyum gösterdiğimiz ilçe kongrelerimizde göreve seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki daha çok çalışacak daha başarılı bir dönemi geride bırakarak insan odaklı hizmet siyasetimize katkıda bulunacaklardır. Ülkemiz gerek Doğu Akdeniz'de gerek ekonomide ve gerekse Suriye ve Irak bölgelerinde ciddi bir savaş vermektedir. Teröristlerle zaman zaman sıcak temasların da yaşandığı savaşın bir kısmı karada, bir kısmı havada bir kısmı ise masada yapılıyor. Muhatabımız kah Fransa kah Avrupa kah dış güçlerin piyonu konumundaki eli kanlı bebek katilleri oluyor. Yüz yıllık bir uykudan sonra yeniden kanatlarını açan ve bölgesine hakim olan Türkiye, birlik ve beraberliğe bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadır. Kongrelerimizde yaşanan bayram havası ve ortaya konulan birlik görüntüsü bu bakımdan bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Biliyoruz ki 'toplu vuran yürekleri hiçbir top sindiremeyecektir' ve bu şahlanış bu yükseliş zaferle neticelenecektir. Buna yürekten inanıyor ve inandığımız yolda daha güçlü adımlarla yürümeye devam ediyoruz" dedi. - ERZURUM