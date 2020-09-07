AK Parti ilçe kongrelerine devam ediyor - Son Dakika

AK Parti, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçeleri 7. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Doğanyol İlçe Başkanı Nasip Öz ve Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan tekrar seçildi.

AK Parti Doğanyol İlçe Başkanlık seçimine, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Selim Pilten, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Doğanyol İlçe Başkanı Nasip Öz ve parti üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kongrede açılış konuşması gerçekleştiren AK Parti Doğanyol İlçe Başkanı Nasip Öz, seçimde tekrar aday olduğunu belirterek, "AK Parti Doğanyol 7. Olağan kongremizi gerçekleştiriyoruz. Milletimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında kutlu yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Selim Pilten ise "AK Parti 7.olağan kongremizi gerçekleştiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan il dışında olduğundan dolayı sizlere selamlarını illetti. Kongremiz hayırlara vesile olsun" şekilde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, AK Parti'nin hizmetlerini özetle dile getirip, "Yıllardır bu davaya gönül vermiş, hem Doğanyol hem Malatya'da partimize ilçemize hizmet etme gayretinde olanlara teşekkür ederim. Bugüne kadar emek veren tüm partili arkadaşlarımıza ilçe başkanı olan yönetim kurulu üyesi olarak belediye meclis üyesi belediye başkanı olarak hizmet vermiştir. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Koca, "Allah onlardan razı olsun emeklerini zayi olmasın diyoruz. Başkanımız da inşallah yeni bir güçlü bir heyecanla Doğanyol'umuzda hizmet etmeye devam edecek. Yönetimde yeni isimler olacak. Şimdiden başarılar diliyorum hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, konuşma yaparak, partilerinin yaptığı hizmetleri dile getirdiler.

Kongreye tek aday olarak giren önceki başkan Doğanyol İlçe Başkanı Nasip Öz güven tazeledi.

Pütürge de Karayılan tekrar başkan

Bu arada, AK Parti Pütürge 7. olağan kongresi de gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan tekrar seçildi. - MALATYA