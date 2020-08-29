AK Parti ilçe kongresi pandemi nedeniyle halı sahada yapıldı - Son Dakika

AK Parti ilçe kongresi pandemi nedeniyle halı sahada yapıldı

ERZURUM - Ak Parti Şenkaya İlçe kongresi pandemi tedbirleri kapsamında halı sahada yapıldı. Kongrede tek liste olarak seçime giren Ahmet Ayyıldız ilçe başkanlığına seçildi.

Ak Parti ilçe kongrelerine devam ediliyor. Şankaya ilçe kongresi bugün pandemi kuralları kapsamında açık alanda Halı sahada gerçekleştirildi.

İlçe Kongresine Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ayyıldız, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan Şankaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, ilçeye yapılan hizmetleri ve devam eden yatırımları anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Milletvekili Selami Altınok, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Kongrede delegelerin tamamının oyunu alan Ahmet Ayyyıldız ilçe başkanlığına seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine Tarık Kuş, Sönmez Aktürk, Abdullah Yıldırım, Fuat Baysal, Sinan Kaya, Ertuğrul Demir, Murak Aktaş, Ömer Faruk Özcan, Kadir Yavuz, Erhan Gökçe, Ergüder Şener, Cemal Şara, İbrahim Yalçın ve Yaşagül Bedir seçildiler.

Kongre toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.