AK Parti İlçe Teşkilarından Başkan Işıksu'ya Ziyaret
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AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve AK Parti İlçe teşkilatı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret ederek hayırlı olsun dedi.
AK Parti Adapazarı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:14 Kaynak: İHA
İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve AK Parti İlçe teşkilatı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu
'yu ziyaret ederek hayırlı olsun dedi.
AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar ve teşkilat üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti. Başkan Mutlu Işıksu'yu 31 Mart seçimlerinde göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik eden AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, "Meclis üyelerimiz ve sizlerle gece gündüz demeden çalışarak bu günlere geldik. Adapazarı'mızın en güzel hizmetleri sizin başkanlığınız döneminde alacağına yürekten inanıyorum. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince size katkı sağlamaya çalışarak yükünüzü hafifletmeye çalışacağız. Bizim de gece gündüz demeden yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Bu samimiyet, bu gayret olduğu müddetçe birlikte daha nice başarılara imza atacağız. Tekrar hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin" diye konuştu.
"Şimdi hizmet zamanı"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Mutlu Işıksu yaptığı açıklamada, "İlçe teşkilatımız ile çok güzel bir çalışma süreci geçirdik. Seçim çalışmaları aramızdaki bağı daha da güçlendirdi. Teşkilat uyumu çok önemli. Her mensubumuzla el ele, gönül gönüle, gece gündüz çalışıp bugüne kadar alınan en yüksek oy oranıyla hamdolsun seçimi kazandık. Şimdi vakit kaybetmeden hizmet zamanı. Güzel projelerimiz var. Bu projelerimizi milletimizle istişare ederek hep birlikte hazırladık. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel iş çıkardınız. Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Adapazarı'mıza en güzelini kazandırmak için yine hep birlikte çalışacağız. Kapımız ardına kadar açık. Belediyedeki çalışma arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi çok güzel karşıladılar ve gayretle çalışıyorlar. Almış olduğumuz bu görevi birlikte hakkını vererek yapmak ve Adapazarı'mızın teveccühüne layık olmak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
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