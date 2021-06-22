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AK Parti ilçe teşkilatı muhtarlar ile istişarede bulundu - Son Dakika

AK Parti ilçe teşkilatı muhtarlar ile istişarede bulundu

22.06.2021 21:09
AK Parti ilçe teşkilatı muhtarlar ile istişarede bulundu, System.String[]

AK Parti Devrek İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Yönetimi ile Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Yönetimi, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

AK Parti Devrek İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Yönetimi ile Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Yönetimi, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğil İlçe teşkilatına ilk ziyaret, AK Parti Devrek İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Nergis Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Ziyarette konuşan Çelik, kendilerini kabul ettikleri için partisinin Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek; hedeflerinin 2023 olduğunu ifade etti. Çelik, 2023'e kadar geçecek olan süreçte ellerinden gelen en iyi çalışmaları ortaya koyarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ise ziyaretlerinden dolayı Çelik ve ekibine teşekkür ederek, toplum yararına daha fazla iş yapmak için çalışmalarının ve mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.

Günün ikinci ve son ziyareti ise Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ile köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı ziyarette, köy ve mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, geçtiğimiz aylarda AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından yapılan ziyaretten ötürü iade-i ziyarette bulunduklarını, görevde bulundukları süre içinde Başkan Bozkurt ve partililer ile birlikte çalışmalarına daha emin bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.

Bozkurt ise Kılıç ve beraberindeki muhtarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değeri hatırlattı.

Muhtarların toplumun temel taşları olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Muhtarlarımızın talepleri, bizler için çok önemlidir. Köyleri veya mahalleleri adına talep ettikleri hizmetlerin yerine getirilmesi için, dün olduğu gibi bugün de yarın da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kdz. Ereğli'de uzun yıllar Muhtarlar Derneği Başkanlığı yapan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Başol da ziyarette yaptığı konuşmasında, muhtarların sorun ve taleplerinin üzerinde hassasiyetle durduklarını ifade etti.

Başol; "Muhtarlarımızın taleplerinin karşılanması için İlçe Başkanımız Saffet Bozkurt ve milletvekillerimiz başta olmak üzere, parti olarak elimizden geleni yapıyoruz. Değerli muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın içleri rahat olsun" dedi. - ZONGULDAK

AK Parti ilçe teşkilatı muhtarlar ile istişarede bulundu
AK Parti ilçe teşkilatı muhtarlar ile istişarede bulundu
AK Parti ilçe teşkilatı muhtarlar ile istişarede bulundu

AK Parti, Hisarcık, Devrek, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti ilçe teşkilatı muhtarlar ile istişarede bulundu - Son Dakika


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