Son Dakika Haberleri: AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan Demirbaş'a Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan Demirbaş'a Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan Demirbaş'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, AK Parti'den Çubuk Belediye Başkanı seçilen Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş, elde edilen başarının kahramanlarının tüm teşkilat mensupları olduğunu söyledi.

Uzun bir seçim süreci geçirildiğini ve her bir teşkilat mensubunun üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayan Demirbaş, "Allah razı olsun, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu dava için gece gündüz çalıştık birlikte, hakkınızı helal edin." dedi.

Tevazu ve samimiyetle ilçe için güzel bir ekip olarak çalışacaklarını anlatan Demirbaş, "Seçimlerin kazananı Çubuk olmuştur. Bundan sonra ilçemize en güzel hizmetleri getirmek için çalışacağız. Teşkilat bizim için çok önemli. Çalışmalarımızı her zaman istişare ederek ortak akılla yapacağız. Bizim tek meselemiz Çubuk halkına hizmet etmektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuşçu, Demirbaş'a tablo hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:53 Kaynak: AA

Baki Demirbaş, Çubuk, AK Parti, Güncel
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