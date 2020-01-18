AK Parti ilçe teşkilatından Başkan Tekin'e ziyaret - Son Dakika
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AK Parti ilçe teşkilatından Başkan Tekin'e ziyaret

6 saat önce

AK Parti Pazaryeri ilçe teşkilatı üyeleri, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

AK Parti ilçe teşkilatından Başkan Tekin'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Pazaryeri ilçe teşkilatı üyeleri, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.


Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Soydan'ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiridi.


AK Parti İlçe Başkanı Soydan ise; Pazaryeri Belediyesinin yapmış olduğu ve yapacak çalışmalarının ilçe halkına kazandırılması için AK Parti İlçe Başkanlığı olarak her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.


Öte yandan ziyarette Soydan'a AK Partili Belediye Meclis üyeleri Selami Özdil ile Hüseyin Ünal eşlik etti. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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