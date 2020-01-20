AK Parti ilçe teşkilatından yeni açılan fabrikayı ziyaret - Son Dakika

AK Parti Pazaryeri ilçe teşkilatı kısa bir süre önce ilçede faaliyete başlayan seramik fabrikasına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.



AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve ilçe teşkilatı Pazaryeri'nde faaliyetini durduran ve geçen sene icra yolu ile satışı gerçekleştirilerek yapılan tadilattan sonra tekrar faaliyete başlayan seramik fabrikasının yöneticiler ile bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.



"Pazaryeri halkına iş istihdam konusunda yeni bir ekmek kapısı"



Pazaryeri halkına iş istihdam konusunda yeni bir ekmek kapısı açıldığını vurgulayan Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, "Pazaryeri ilçemizde tekrar faaliyete başlayan seramik fabrikası ilçemize başta olmak üzere çevre ilçeler için de yaşayan vatandaşlar için bir ekmek kapısı olmuştur. Fabrika yönetimi şu an için çalışan sayısının 146 olduğunu ve bu işçilerin yaklaşık 80 tanesinin Pazaryeri ilçesinden olduğunu belirtti. Yeni açılan seramik fabrikası bir nebze de olsa ilçemizdeki 80 vatandaşımıza iş imkanı sağlamıştır. Fabrika yönetimi verdiği bilgiye göre işçi sayısını arttıracağını belirtti. Pazaryeri ilçesinin iş istihdamı konusunda bir nebze rahatlatan seramik fabrikası ilçemize hayırlı olsun" dedi.



Seramik fabrikası ziyareti kapsamında Ak Parti ilçe Başkanı Soydan'a AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Levent Üstün, İlçe Teşkilat Başkanı Celal Öztiryaki, İlçe Medya Sorumlusu Fehmi Piliç, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Emral, Belediye Meclis üyeleri Erkan Karakaş, Selami Özdil, Hüseyin Ünal eşlik etti. - BİLECİK