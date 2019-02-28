AK Parti ile Artık Köylerde Konfora Dayalı Hizmetlere Geçtik"

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, AK Parti iktidarlarıyla köylerin temel sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirterek, "Bugün AK Parti iktidarı ile birlikte bütün köylerin temel ihtiyaçları giderildiği gibi konfora dayalı hizmetlere geçtik." dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, AK Parti iktidarlarıyla köylerin temel sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirterek, "Bugün AK Parti iktidarı ile birlikte bütün köylerin temel ihtiyaçları giderildiği gibi konfora dayalı hizmetlere geçtik." dedi.



Ahlatçı, AK Parti İl Genel Meclisi adayları ile parti binasında bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Çorum'da 16 yıllık AK Parti iktidarında daha önce görülmemiş hizmetlere imza atıldığını söyledi.



AK Parti'den önce kent merkezine 5 kilometre mesafedeki köylerde dahi içme suyu, yol, kanalizasyon sorunlarının olduğunu ifade eden Ahlatçı, "Bugün AK Parti iktidarı ile birlikte bütün köylerin temel ihtiyaçları giderildiği gibi konfora dayalı hizmetlere geçtik. Bundan sonraki süreçte de şehirde ne varsa köylere getirmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.



Çorum İl Genel Meclisinin 2018'de yaptığı çalışmalarla Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Ahlatçı, şunları kaydetti:



"2019 yılında da aynı başarımız katlanarak devam edecektir. Bizlerin amacı şehirlerimizdeki vatandaşlarımızın yararlandığı tüm konfordan köyde yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanmasıdır. 'Bizim davamız millete hizmet davası' diyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güzel hizmetlere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz."

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