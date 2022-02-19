AK Parti ile CHP arasında buzları eriten sürpriz - Son Dakika

AK Parti'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'a doğum günü sürprizi yaptı.

AK Parti'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 74 yaşına basan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a doğum günü sürprizi yaptı. Elinde hediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine giden Başkan Cüneyt Yüksel, "Değerli vatandaşlarımız herbirinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın doğum günü. Kadir Abi, bugün 74 yaşına giriyor. Allah nice nice güzel yaşlar nasip etsin inşallah. Güzel bir çiçek aldık bir de pastamızı aldık. Haberi yok. Makamında şu anda" diyerek elinde pasta ile başkanlık makamında oturan Kadir Albayrak'ın odasına girdi.

AK PARTİLİ BAŞKANI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Başkan Yüksel'i karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Başkanı Albayrak, ardından pastanın üzerindeki mumu üfledi. Başkan Yüksel, Albayrak'ın doğum gününü kutlarken, Albayrak ise bu güzel sürpriz için teşekkürlerini iletti.

Doğum günü sürprizinden sonra da binadan ayrılarak kendi makamında da açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Biliyorsunuz iki farklı siyasi partinin temsilcileriyiz. İşin özünde bazen siyasi çatışmalar oluyor. İşin içerisinde Süleymanpaşa olduğunda, bazen TESKİ ile ilgili yaşadığınız sorunlar olduğunda da ister istemez gerilmeler oluyor. Ama şunu bilmenizi isterim. Kadir Başkan benim için çok kıymetli. İşte bu gibi günler, onların tamamen kenara bırakıldığı, kucaklaşmanın had safhada olduğu günler" diye konuştu.

İki başkanın siyasi arenada sürekli atışma halinde oldukları bilinirken, Başkan Yüksel bu hareketi ile kurumlar arası vefa, saygı ve sevgi örneği gösterdi.

Öte yandan AK Parti'li Başkandan CHP'li Başkana yapılan doğum günü sürprizi videosu sosyal medyada da çok sayıda beğeni aldı.

(Halil Dağ/İHA)