"AK Parti ile darbeler ve askeri vesayet dönemleri geride kaldı"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin Türkiye tarihinde kara bir leke olduğunu belirtti.

Kılıç, parti binası önünde, bu olayın 39'uncu yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yıllardır darbe ve darbecilerle mücadele ettiğini söyledi.



Türkiye'de 27 Mayıs 1960 ile başlayan darbeler döneminin bir daha açılmamak üzere kapandığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Geçmişte sorgulanmasına dahi müsaade edilemeyen askeri darbeleri günümüzde milletimiz de kabul etmemekte, yeri geldiğinde tepkisini göstermekten de çekinmemektedir. AK Parti iktidarıyla, millet iradesine ipotek koyanların dönemi sona ermiştir. Sanal korku, tehdit, çete, mafya ve sinsi örgütlenmelerle ülkeye ve millete yön vermeye çalışanların hesaplan AK Parti döneminde yüce Türk milletinin de iradesi ile tersine dönmüştür. Milletin kendi partisi olan AK Parti ile darbeler ve askeri vesayet dönemleri geride kalmıştır."

Kılıç, demokrasinin sandıkla geldiğini, halkın iradesini yok sayarak zorla, kanlı bir şekilde yönetimlere el koyma devrinin artık kapandığını, bunun en büyük mücadelesini ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin verdiğini sözlerine ekledi.