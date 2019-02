AK Parti ile MHP Arasındaki İttifak Görüşmeleri Devam Ediyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık; Bilecik merkez ve Söğüt ilçesinde AK Parti ile MHP'nin 'Cumhur İttifakı'nı değerlendirerek, "AK Parti ve MHP ittifakı önce milletin gönlünde yapıldı. Halkımız bu noktada bir teveccüh gösterdi. Hala da devam eden bölgeler var. Seçim tarihine kadar bir sürü sürpriz olabilir ihtimaller dahilinde" dedi.



AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, parti binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karabıyık, Bilecik merkez ve Söğüt ilçesinde AK Parti ile MHP'nin 'Cumhur İttifakı'nı değerlendirerek, "Türkiye'de önceki seçimlerde başlayan bir ittifak kuruldu. Bilecik'te de bunun görüşmeleri aslında son ana kadar devam ediyordu. Hala da devam eden bölgeler var. Seçim tarihine kadar bir sürü sürpriz olabilir ihtimaller dahilinde. Seçim kuruluna teslim edileceği gün genel merkezimizden öğleye doğru telefon edildiği noktada Bilecik ilinden Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayının çekileceği Söğüt'te de AK Parti'nin adayının çekileceği ve MHP adayının destekleneceği yönde talimat geldi. Mecliste dağılım noktasında gerekli talimatlar gönderildi. Biz de MHP il teşkilatımız ve il teşkilatımızla bir araya geldik hızlı bir şekilde listemizi hazırladık ve seçim kuruluna son dakika olsa da yetiştirdik. Şu an tepkiler çok olumlu tabi ki burada tabanlarımız aşağı yukarı ortak burada bir oy bölünmesinden ziyade ortak 'Cumhur İttifakı' adayında birleşmek gibi bir durum oldu. Tepkiler sahada kamuoyunda olumlu. İlk başta olacak mı? olmayacak mı? diye konuşuldu. Ama hızlı bir toparlama süreci yaptık. Burada zaten bütün programlarda teşkilatlarımızla birlikte 'Cumhur İttifakı' olarak hareket ediyoruz. Şuandaki tepkiler çok olumlu. Bu hizmet bayrağını yere düşürmeden devam edeceğiz inşallah" dedi.



"Allah yolunu açık etsin"



Karabıyık, başka bir basın mensubunun, "Bilecik'in Osmaneli ilçesinden mevcut belediye başkanı Münür Şahin aday gösterilmemesi ve kendisinin bağımsız aday çıkması Osmaneli'deki hedeflerinizi ne derecede etkiler" sorusuna, "Şimdi tabii burası AK Parti. Şahıslar partisi değil, burası halkın partisi. Cumhurbaşkanımızın da bir söylemi var AK Parti'nin kurulumuyla alakalı. Bu partiyi halk kurdu biz sadece tabelasını astık der. Osmaneli için de geçerli bir durum. Münür Bey tabi kendisi böyle bir takdir kullanmıştır demokratik olarak hakkıdır. Allah yolunu açık etsin. Bizim o noktada söyleyecek bir şeyimiz yok. Orada bizim de iddialı bir adayımız var. İnşallah yine en güçlü en iddialı parti olarak Osmaneli'de de teşkilatımız eline düşeni yapacak. Tabi orada konuşacağımız konu aslında siyasetten ziyade insanların birbirlerine küsmemesi kırmaması bizim için önemli olan taraf bu. Tamiri olmayan yaralar açılmaması bizim arzumuz hedefimiz o yönde. Bugün sonuçta siyaset var, hizmet var yarın ne olacağı belli olmaz. Mesele burada arkadaşlığın kardeşliğin akrabalık ilişkilerinin bozulmaması o yönde biz Osmaneli'de birtakım eleştiriler duyuyoruz aradaki rekabetten dolayı. Bizim en büyük beklentimiz bu yönde küskünlüklerin olmaması. Mesele burada sonuçta bu bir yarıştır. Bu yarışta millet ittifakının adayı da var bizim adayımızın da var MHP'nin adayı var, bağımsız adaylar var. Herkes kendi çapında iddialı adaylar hepsi. O yüzden hepsinin her türlü sonuca açık bir seçim. Mesele yarışma zamanında işi tadıyla kırmadan dökmeden bitirebilmek. İnşallah bu süreci de o şekilde Osmaneli'de tamamlayacağız" cevabını verdi.



"Bizim trenimizden inenin tekrar bu trene binme şansı yok"



AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Münür Şahin'in seçimleri bağımsız aday olarak kazandığı takdirde yeniden AK Parti'ye geleceği iddialarını yanıtlayarak, "Münür Beyin kazanırsa AK Parti'ye geri döneceği yönünde ama Cumhurbaşkanımızın son mitingde söylediği gibi bizim trenimizden inenin tekrar bu trene binme şansı yok. Onlar kendi yollarını açmışlardır. Partiden Hayati Kaba ile beraber istifa etmişlerdi. Adaylıklarını başvurularını yapmışlardır. Tekrar partiye dönüş şansları o manada yoktur. Bu noktada Münür bey tabi eğer bu durumu kabullenip AK Parti'de yer almaya devam etseydi ilerleyen süreçte ona farklı görevler tebliğ edilecekti bunu kendisi de biliyor zaten biz bunları kendisiyle de konuştuk. Bizim partimizde de bunlara örnek bir sürü örneklerimiz var. En yakın örneklerden bir tanesi Halil Eldemir milletvekilimizdi bir sonraki dönem ikinci sıraya yazıldı. Seçilemedi şu an Sağlık Bakan Yardımcımız. Küsmedi sahadan inmedi sahada son ana kadar Selim beyle beraber 24 Haziran seçimlerinde çok güzel bir çalışma süreci yürüttü. Hala da destek oluyor sağ olsun. Bugün Türkiye'nin en önemli görevlerin bir tanesinde. Bir diğer örnek 3 dönem milletvekilimizdi Fahrettin Poyraz Bey 7 Haziran seçimlerinde aday adayı oldu listeye yazılmadı ama küsmedi. Bugün Tarım Kooperatifi Genel Müdürlüğümüzü yapıyor. Çok etkin bir görevdir, bizler için çok gurur verici görev. Keza bugün Fatih Dönmez Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız 2007'de Bilecik'ten milletvekili aday adayımızdı ama aday gösterilmedi farklı bir listeyle seçime gidildi. Fatih beyde partisine ve Cumhurbaşkanına küsmedi ve bugün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı öncesinde müsteşardı. Bu noktada verilebilecek bir çok örnek var bunlar sadece Bilecik örneğinde verdim" ifadelerini kullandı.



"Osmaneli adayı Mustafa Kürek'in arkasındayız"



Karabıyık, AK Parti'nin Osmaneli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kürek'in arkasında olduklarını belirterek, "Bizim güçlü bir adayımız vardır, Mustafa Kürek'tir. Biz Mustafa Kürek beyin de arkasındayız. Tabi insanları şaşırtan üzen şeyler de oluyor. O dönem Münür Şahin'le alakalı bir sürü eleştiri getiren arkadaşlarımız, bir sürü konular getiren arkadaşlarımız bu dönem Münür Şahin bağımsız aday ve biz onun arkasındayız diye çalışmalar yapıyorlar. Tabi buna biz çok anlam veremedik açıkçası. Söylenenle icraat arasında farklılıklar var. Biz buna çok anlam veremedik. Bu nokta da Allah yolunu açık etsin. Bizim tek talebimiz kırgınlık, küskünlük, tadili mümkün olmayan yaralar açılmasın. Bizim tek beklentimiz budur. Onun dışında her türlü problem çözülür. Her türlü soruna çözüm bulunur. Bu konular da tadili mümkün olmayan yaralar açılmasın yeterli olur bizim için" dedi. - BİLECİK

