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AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında iş birliği protokolü

02.06.2021 14:07
AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında iş birliği protokolü, System.String[]

AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında tecrübe paylaşımı ve teşkilatlanma konularında işbirliği ve istişare çalışmalarında bulunulmasını öngören 9 maddelik anlaşma imzalandı.

AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında tecrübe paylaşımı ve teşkilatlanma konularında işbirliği ve istişare çalışmalarında bulunulmasını öngören 9 maddelik anlaşma imzalandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov, AK Parti Genel Merkezindeki imza töreninde bir araya geldi. Kurtulmuş, iki ülkenin hakim partisi olan AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisinin ilişkilerin daha sistematik ve kalıcı hale getirilmesi için bugün iş birliği protokolü imzaladığını söyledi. Kurtulmuş, "Yeni bir tarihsel sürecin içinde olduğumuzu biliyoruz. Azerbaycan'ın 44 gün süren Karabağ'ı işgalden kurtarmaktaki üstün muzafferiyetiyle kazanılan savaşında dostlarımızın yanında yer aldık. Türkiye olarak iki ayrı devlet; ama tek bir millet olduğumuzu bir kere daha hem Azerbaycanlı kardeşlerimize hem de bütün dünya kamuoyuna göstermiş olduk" dedi.

'TARİHİ FIRSATTAN İSTİFADE EDECEĞİZ'Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin Güney Kafkaslar başta olmak üzere bölgede yeni bir döneminde başlangıcı olduğunu belirten Kurtulmuş, "Şimdi bundan sonra sahada kazanılan bu büyük zaferin inşallah bundan sonraki dönemde hem Azerbaycan halkına hem de Türkiye'ye çok ciddi kazanımlar vermesini sağlamak için akılla, izanla şuurla hareket edeceğiz. Şimdi vakit, Yukarı Karabağ başta olmak üzere elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek; özellikle Nahçivan ile Azerbaycan arasında açılan bu koridorun en iyi şekilde işlemesini temin etmek ve burada bölge ülkeleriyle birlikte kalıcı bir barışın oluşması için çaba sarf etmektir. Sahadaki bu kazanımlarımızla birlikte bölgede açılan bu koridor üzerinden Türkiye'nin Nahçıvan'ın Azerbaycan'a ve arkasındaki Türk illerine bağlanmasını sağlayacak olan bu tarihi fırsattan istifade edeceğiz. Aynı şekilde ulaşımda, eğitimde bütün güçlerimizi seferber edeceğiz. İki ülke arasında kültür alanında, eğitim alanında, ticaret alanında birçok alandaki güçlerimizi birleştireceğiz" dedi.'İNŞALLAH İLİŞKİLER SONRAKİ YÜZYILLARDA KALACAK'Kurtulmuş, hedeflerinin iki ülkenin halkları ve partileri arasındaki ilişkileri ileriye götürmek olduğunu belirterek, "Her vesileyle gençlik kollarımız kadın kollarımız ve diğer parti teşkilatlarımız arasındaki karşılıklı ilişkileri de inşallah kuvvetlendireceğiz. Böylece bu kalıcı ilişkiler sonraki yüzyıllarda kalacak çok güçlü bir siyasi kültürel ilişki olarak devam edecektir" diye konuştu. Kurtulmuş yakın zamanda kendisinin de Azerbaycan'a iade-i ziyaret yapacağını kaydetti.Yeni Azerbaycan Partisi heyetine başkanlık eden Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ise Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluklarının dünyaya örnek olduğunu belirtti.9 MADDELİK ANLAŞMAKonuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov arasında 9 maddelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, partiler arasında tecrübe paylaşımı ve teşkilatlanma konularında işbirliği ve istişare çalışmalarında bulunulması, parti kadrolarının eğitimi konusunda ortak çalışmalar yürütülmesi, tarafların üyesi oldukları veya temsil edildikleri uluslararası örgütlerde dayanışma ve ortak tutum sergilenmesi, eğitim, kültür, kadın ve gençlik politikası, diğer alanlarda faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin kurulmasına destek verilmesi ile her iki taraftan bir kişi olmak üzere koordinatörün atanması konularında mutabık kalındı.


AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında iş birliği protokolü

Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında iş birliği protokolü - Son Dakika


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