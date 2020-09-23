AK Parti Ilgın İlçe Başkanı seçilen Apil, mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresinde, İlçe Başkanı seçilen Ömer Apil, mazbatasını alarak göreve başladı.

Apil, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte mazbatasını Ilgın İlçe Seçim Kurulundan aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Apil, vatandaşlara hizmet için ilçe başkanlığı görevine talip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulunda arkadaşlarımla sürekli istişare içinde, birlikte, çalışmaları devir aldığımız yerden daha ileri seviyeye taşıyacağız. Bu bir hizmet yarışıdır. Benden önceki görevli arkadaşlarım da ilçemiz ve ülkemiz için hizmet verdiler. Teşekkür ederim. Kongremizde bizlere destek veren tüm kadirşinas hemşehrilerime ve delegelere teşekkür ediyorum. Ayrıca bu görevi bizlere tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanımız Hasan Angı, Bölge Milletvekilimiz Hacı Ahmet Özdemir'e teşekkür ederim. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Apil, 19 Eylül Cumartesi günü düzenlenen genel kurulda AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığına seçilmişti.