AK Parti Türkiye'de ilk kongresini 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile... - Son Dakika

- AK Parti Türkiye'de ilk kongresini 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Kayseri'de yapacak

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu:

"Türkiye'de ilk olmak gurur verici"

KAYSERİ - AK Parti'nin Türkiye genelinde yapılacak il kongrelerinin ilki 24 Ekim Cumartesi günü Kayseri'de gerçekleşecek. Yapılacak olan Kayseri 7. Olağan İl Kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.

İlk kongrenin Kayseri'de yapılmasının Kayseri'nin Ankara'daki ağırlığını gösterdiğini söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Biraz önce 81 ilimizin teşkilat başkanları ile yaptığımız toplantımızda, 24 Ekim Cumartesi günü, tüm Türkiye'de ilk il kongresi Kayseri'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla başlayacak. Bu kongre bizim için önemli çünkü Türkiye'de ilk olması ve Kayseri'den başlanması, Kayseri'nin Ankara'daki ağırlığını gösteriyor olsa gerek. Tabi bizde bu arada tüm ilçe kongrelerimiz tamamladık. Yarın itibari ile sona ermiş olacak ve sonrasında Cumhurbaşkanımız devamında diğer il kongrelerine de katılacak. Kayseri'de böyle bir birlik beraberlik olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri ziyaretlerinde söylemişti. Burada güzel bir atmosfer var. Özellikle Kayseri'den başlayacak olması, bizleri ciddi manada gururlandırdı ve sevindirdi. İnşallah şehrimiz ve partimiz için hayırlı olur diye dua ediyoruz" dedi.

Çopuroğlu, kongrenin hava şartlarına bağlı şehir stadyumunda yapılabileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kongre için hava şartları müsait olursa şehir stadyumunda yapmayı planlıyoruz. Tabi o gün hava tahminleri var ama o güne yaklaştıkça daha doğru tahminler ortaya çıkacak. Orası olmazsa alternatiflerimiz de var. Sayı olarak çok fazla vatandaşımızın katılmasını biz de istiyoruz ancak pandemi sürecinde çok fazla insanı maalesef bir araya getirme şansımız olmuyor. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekir. Binlerce insanın olduğu bir atmosferde bunu çok fazla temin etme şansımız yok ama makul ölçülerde şehir stadında muhtemelen tribünlerde vatandaşların olduğu, konuşmacıların da sahada olduğu bir atmosferde yapmayı planlıyoruz. İnsanları sahaya indirdiğimiz zaman, o mesafeyi kontrol edememe ihtimali beliriyor. Tribünlerde vatandaşlarımızın rahatlıkla seyredebileceği bir atmosfer ön görüyoruz. İlerleyen günlerde genel merkezimizin talimatları çerçevesinde uygun görürlerse böyle yapılması planlanıyor. Kapalı bir yer olursa da Kadir Has Kongre Merkezi biraz daha küçük ama fiziki mekan ve şartlardan dolayı orada yapma ihtimalimiz var. Türkiye'de ilk olması bizim için gurur verici. Bundan sonraki süreçte de şehrimize hayırlı olsun diyoruz.