AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Erbin, birim başkanlarını belirledi - Son Dakika

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mücahit Erbin, birim başkanlarını belirledi.

Erbin, 29 Ağustos'ta gerçekleşen kongrenin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetim Kurulu üyeleri ile toplantı düzenleyen Erbin, başkan yardımcılarını ve görevlerini şu şekilde belirledi:

"Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ersin Kasap, Teşkilat Başkanı Hasan Şahin, Seçim İşleri Başkanı Emre Mert, Tanıtım ve Medya Başkanı Seydi Ahmet Doğar, Sosyal İşler Başkanı Harun Çimiç, Yerel Yönetimler Başkanı Hasan Başar, Ekonomi İşleri Başkanı Selahattin Aydın, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Gürel Bağ, Mali ve İdari İşler Başkanı Arif Vana ve İlçe Sekreteri Şevval Şahin"