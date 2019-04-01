Son Dakika Haberleri: AK Parti İmranlı İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

AK Parti İmranlı İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

41 dakika önce

AK Parti, Sivas'ın İmranlı ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti İmranlı İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, System.String[]
AK Parti, Sivas'ın İmranlı ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti İmranlı Belediye Başkan Adayı Murat Sevindik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi. Oy kullanılan 12 sandıkta geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini belirten Sevindik, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.

AK Parti İmranlı İlçe Başkanı Yavuz Yüce, itiraz gerekçelerini açıklayan dilekçeyi İmranlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti. İmranlı İlçe Seçim Kurulunun yarın saat 15.00'te toplanarak itirazı değerlendireceği öğrenildi.

İmranlı ilçesinde CHP adayı Murat Açıl resmi olmayan sonuçlara göre 817 oy olarak belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Murat Sevindik ise 807 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:44 Kaynak: AA

Murat Sevindik, Sivas, AK Parti, İmranlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi AK Parti İstanbul İl Başkanı: Yıldırım'ın Aldığı Bazı Oylar İmamoğlu'na Yazıldı, Kazanan Biziz Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:25:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İmranlı İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]