AK Parti İncesu 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti İncesu 7. Olağan İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığına Hamit Korkmaz seçildi.

Tarihi Kervansaray Han'da gerçekleştirilen kongreye katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uydu.

Kongreye, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, önceki dönem İncesu AK Parti İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz, delegeler ve sınırlı sayıda üye katıldı.

Korkmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en uzun soluklu iktidarı AK Parti'yi daha ileriye taşımak için hepsine düşenin daha çok çalışmak, gayret etmek ve AK Parti'yi temsil etmek olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu hissettirmek hepimizin görevidir. Bu can bu bedende olduğu müddetçe Allah'ın izniyle inandığımız yolda, durmadan yorulmadan yürüyeceğiz, koşturacağız'." diye konuştu.

Tek listeyle girilen kongrede Korkmaz, yapılan seçimde delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.