AK Parti İnönü İlçe Danışma Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti İnönü İlçe Danışma Toplantısı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyip Altınkaynak ile partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Milletvekili Günay, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yılda önemli projelere imza attığını belirterek, İnönü ilçesine yapılan yatırımları gördükçe mutlu olduklarını bildirdi.

İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Günay, şöyle devam etti:

"Uyumlu şekilde çalışınca böyle güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda daha çok çalışacağız ve birbirimize destek olacağız. İnşallah bundan sonra da aynı birlik ve beraberlikle yolumuza devam edeceğiz. Bizim için her yılın ayrı bir önemi var. Siyasete girdiğimden bu yana her yılın ayrı bir hatırası ayrı bir badiresi var. Kolay geçmedi. Şöyle geriye dönüp baktığımda Türkiye ve Osmanlı tarihinde de biz bu badireleri atlatmışız. Yine Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. O yüzden birlik beraberliğimizin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. 2015 yılından bu yana Avrupa Konseyi'nde görevim var. Orada ülkemizi temsil etmek ve ülkemizin çıkarlarını gözetmek gerçekten çok zor. Çünkü karşınızda çok büyük bir yapı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dış güçler bir araya gelerek bizlere karşı çok farklı senaryolar hazırlayabiliyorlar. Siz kıymetli hemşerilerimizden aldığımız enerji ve motivasyon ile ülkemizi oralarda temsil ediyor ve dik duruyoruz."

AK Parti İl Başkanı Çalışkan ise İnönü ilçesine yapılan yatırımlara bakarak ak belediyeciliğinin farkının bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Omuzlarında taşıdıkları yükün farkında olduklarını belirten Çalışkan, şunları ifade etti:

"Bu sebeple 'gece gündüz' demeden hemşerilerimiz için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hep söylediği gibi arazi ve vatandaşlarımızın yüreklerine dokunabilmek çok önemli. Bu sebeple mahalle başkanlarımız ile birlikte 'gece gündüz' demeden sahada ayak basmadık yer bırakmayacağız. AK Parti dünyanın en büyük sivil toplum hareketidir. Davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımız ile birlikte bir olacağız, iri olacağız. Bu kapsamda üye çalışmalarımıza hız vererek Allah'ın izniyle üye sayımızı 15 milyona ulaştırarak 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu dönemde özellikle gençlerimize eski Türkiye'yi her fırsatta anlatmaya önem göstermeliyiz. Hizmet yarışında omuz omuza verecek, hemşerilerimiz için yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."