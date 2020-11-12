AK Parti İnönü teşkilatından Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı 7. olağan kongre sonrası İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin, Başkan Bozkurt'a gerçekleştirdikleri ziyarette bir süre sohbet ederek belediye tarafından ilçeye yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Ziyarette Başkan Bozkurt, kongre sonrası başkanlığa seçilen Gökhan Aydın ve yönetimine başarılar diledi. - ESKİŞEHİR