AK Parti Hakkari İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması - Son Dakika

AK Parti Hakkari İl Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Parti binasında basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Zeydin Kaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin, 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini anımsattı.

Dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, kısa zamanda ortaya koydukları projelerle Türkiye'ye çağ atlattığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Açıklamaya, AK Parti Hakkari Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri de katıldı.