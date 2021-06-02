AK Parti İpsala İlçe Başkanı İlkdoğmuş: "İpsala için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz" - Son Dakika

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, İpsala için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen İlkdoğmuş, İpsala'nın acil çözüm bekleyen sorunlarını 10 maddelik bir raporla belirledikleri belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın desteğiyle çözüm üretmeye başladıklarını aktaran İlkdoğmuş, "Güzel ilçemizde yıllarca kangren olmuş sorunların hepsi tek tek çözüyoruz. İlçemiz için yeni projeler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

İpsala için çalışmaya devam ettiklerini aktaran İlkdoğmuş, şunları kaydetti:

"Hastaneyi 4d statüsünde bağımsız hastane yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimizde köylerde ve Esetçe beldemizde milli emlak arazileri dağıtım aşamasını bekliyordu. Kumdere ve Esetçe'de vatandaşımız tapularını almaya başladı. Karağaç köyümüzde firmanın işi yarım bırakması yüzünden duran baraj çalışmaları için tekrar ihale çıkması gerekiyordu. Bununla ilgili DSİ Genel Müdürüne yaptığımız ziyarette sorunları anlattık talimatını verdi. Hamzadere Barajı sulaması tamamlandığında bölgemizde 336 bin dekar arazinin sulamasını yaparak bölge ekonomimize çok büyük gelir kaynağı sağlayacak. Köylerimize yapılan bayır sulama sistemleri ile çiftçimiz ikinci ürününü ekip biçecek veya ayçiçeğini suladığında verimden dolayı büyük kazanç sağlayacak. Bu sebeple bu yıl ki yatırım programında bayır sulaması işi için toplam 63 milyon lira pay ayrıldı."

İlkdoğmuş, kazalara sebep olan Kapucu çıkışı deşarj köprüsünü 2021 yatırım planına aldırdıklarını ve 2022 de bitirileceğini belirtti.

Yeni Adalet Sarayı için çalışmaların başlayacağını aktaran İlkdoğmuş, şöyle devam etti:

"İpsala Anadolu Lisesi dosyamızı bakanımıza teslim ettik. Korucuköy Barajı ise bölgemizde ikinci bir Hamzadere olması için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. İlçemizde en büyük sorun olan işsizlik. Buna tek çare ise fabrikalar kurmak. İpsala organize sanayi, bakanlığımızca uygun görüldü müjdeler olsun. 24 Haziran'da etüt çalışmaları başlıyor. Yeraltı kaplıca suyu seracılığın gözdesi. Kaplıca otellerinin olmazsa olmazı. AK Parti belediyeciliği zamanı başlatıldı epey yol alındı, kaybedilen belediye ile birlikte rafa kaldırıldı. Bunu da inşallah belediyeyi tekrar aldığımızda devam ettirip ilçemize kazandıracağız."