AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı

AK Parti İpsala İlçe Başkanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal Edirne" klibi hazırlandı.

İlçede ve köylerinde yaşayan vatandaşların yer aldığı klipte, "Ben evdeyim siz de evde kalın" mesajı verildi.

65 yaş üstü vatandaşların yer aldığı klipte "Evdeyim, güvendeyim, 65 yaş üzeri arkadaşlarımın da dışarıya çıkmamasını rica ediyorum, lütfen" ifadeleri kullanıldı.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının önüne geçmek için en etkili yolun evde kalıp, bir metrelik sosyal mesafeyi korumak olduğunu belirtti.

Özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların evlerinden çıkmaması gerektiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Devletimizin yaşlılarımıza her zaman sahip çıktığını net bir şekilde görmekteyiz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, yaşlılar en kıymetlilerimizdir. Bu kapsamda 81 ilde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş üstü ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip hemşehrilerimizin sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Değerli büyüklerimizden tek bir isteğimiz var, yeter ki evlerinde kalsınlar. Her hangi bir ihtiyaçları olduğu taktirde 112'yi aramaları yeterlidir. Devletimiz oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş üstü ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindedir."