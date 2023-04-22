AK Parti İrtibat Bürosu Önünde Silahlı Saldırı Girişimi - Son Dakika
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AK Parti İrtibat Bürosu Önünde Silahlı Saldırı Girişimi

22.04.2023 00:13

Bahçelievler'deki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş ederek silahlı saldırı girişiminde bulundu. Polis çalışma başlatırken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırıyı kınadı ve hukuk karşısında takipçi olacaklarını belirtti.

AK Parti'nin Bahçelievler'de bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silah sesleri yükseldi. Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş etti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İlk belirlemelere göre binada her hangi bir isabet olmazken polis, havaya ateş eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Silahlı saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den ilk açıklama da geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel AK Parti İrtibat Bürosu Önünde Silahlı Saldırı Girişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İrtibat Bürosu Önünde Silahlı Saldırı Girişimi - Son Dakika
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