AK Parti Isparta'da itirazlarının meyvesini aldı! Milletvekili sayısını 2'ye yükseltti - Son Dakika
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AK Parti Isparta'da itirazlarının meyvesini aldı! Milletvekili sayısını 2'ye yükseltti

17.05.2023 12:24

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından sonuçlar büyük oranda netleşti, bazı bölgelerde ise halen itirazla üzerine değerlendirmeler yapılıyor. AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin de ilçe seçim kuruluna itirazlarından sonra yapılan düzeltmeler sonucu partisinin kentteki milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini açıkladı.

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, AK Parti Isparta İl Başkanlığındaki toplantı salonunda yaptığı açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin ilçe seçim kurulunun bazı birleştirme tutanaklarında maddi hatalar tespit ettiklerini söyledi. Hatalar nedeniyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını belirten Keskin, sürecin sükunetle takip edildiğini dile getirdi.

2 VEKİL ÇIKARDILAR

Keskin, ilçe seçim kurulunca başvurularının incelendiğini kaydederek, "Düzeltmelerden sonra Yüksek Seçim Kurulunun son verilerine göre AK Parti'nin Isparta'daki oyu 96 bin 634, İYİ Parti'nin ise 48 bin 270 olarak bulunmaktadır. Bu veriler ışığında Isparta'dan AK Parti'nin iki milletvekili çıkardığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı. Keskin, 28. dönemde TBMM'de Isparta'yı AK Parti adına Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'un temsil edeceğini kaydetti.

"HUKUKİ BİR SÜREÇ OLMADIĞI TAKTİRDE"

Osman Zabun da Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Şu andaki verilerden yola çıkarak sizlerle paylaştığımız tablo budur. İnşallah bu süreçler tamamlandıktan sonra hukuki bir süreç olmadığı takdirde tablo Isparta AK Parti'nin iki milletvekiliyle temsil edeceğini göstermektedir." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Güncel AK Parti Isparta'da itirazlarının meyvesini aldı! Milletvekili sayısını 2'ye yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Isparta'da itirazlarının meyvesini aldı! Milletvekili sayısını 2'ye yükseltti - Son Dakika
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