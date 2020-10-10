AK Parti Isparta Merkez İlçe'de Ahmet Yasir Pirimoğlu dönemi - Son Dakika

AK Parti Isparta Merkez İlçe'de Ahmet Yasir Pirimoğlu dönemi

10.10.2020 13:43
AK Parti Isparta Merkez İlçe'de Ahmet Yasir Pirimoğlu dönemi, System.String[]

AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanlığı'nın gerçekleştirilen 7'inci olağan kongresinde başkanlığa Avukat Ahmet Yasir Pirimoğlu seçildi.

AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanlığı'nın gerçekleştirilen 7'inci olağan kongresinde başkanlığa Avukat Ahmet Yasir Pirimoğlu seçildi.

AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanlığı'nın 7'inci olağan kongresi gerçekleştirildi. Davraz Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında yapılan kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti MKYK üyesi, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Başkanı Osman Zabun, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını partinin İl Koordinatörü Kasım Bostan yaptı. Tek listeyle gidilen kongrede Avukat Ahmet Yasir Pirimoğlu, merkez ilçe başkanı seçildi.

"Umutsuz olmayacağız"

Kongrede konuşan Pirimoğlu, artık eski Türkiye'nin geride kaldığını belirterek, "Bunun sebebi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün AK Partili kadroların özverili çalışmasıdır. Dolayısıyla umutsuz olmayacağız. Liderimiz, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Erdoğan'ın asla yeise kapılmayacağız. Çalışacağız, en önemlisi de inanacağız. Adeta sıkılmış bir yumruğun parmakları gibi birbirimize kenetleneceğiz ve birbirimizle kucaklaşacağız, birbirimizi seveceğiz, teşkilat çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. - ISPARTA

AK Parti Isparta Merkez İlçe'de Ahmet Yasir Pirimoğlu dönemi
AK Parti Isparta Merkez İlçe'de Ahmet Yasir Pirimoğlu dönemi
AK Parti Isparta Merkez İlçe'de Ahmet Yasir Pirimoğlu dönemi
AK Parti Isparta Merkez İlçe'de Ahmet Yasir Pirimoğlu dönemi

Zahit Şeyhanoğulları, Isparta Merkez, AK Parti, Isparta, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Isparta Merkez İlçe'de Ahmet Yasir Pirimoğlu dönemi - Son Dakika


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