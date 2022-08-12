AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçmen bilgileri" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçmen bilgileri" tepkisi Açıklaması

12.08.2022 19:47
AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçmen bilgileri" tepkisi Açıklaması

AK Parti Isparta Milletvekili ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." sözüne tepki gösterdi.

AK Parti Isparta Milletvekili ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." sözüne tepki gösterdi.

Özel, bir fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK'nin her yıl seçmen kütüğünü güncellediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının seçim hukukuna aykırı olduğunu ifade eden Özel, Yüksek Seçim Kurulunun elinde olmayan hiçbir verinin seçmen verisi veya seçmen bilgisi olmadığını vurguladı.

Özel, YSK'nin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden son verileri her yıl ocak ayında aldığını kaydetti.

Seçmen bilgilerinde vatandaşların adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi, ilçesi, yerleşim yeri ve TC kimlik numarası olduğunu belirten Özel, "Bunun haricinde hiçbir bilgi seçmen bilgisi değildir. " ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 18 yaşını doldurmuş ilk defa oy kullanacakların listesinin ellerinde olduğunu söylediğini hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu en son güncellemeyi Ocak 2022'de yaptı. Bir seçim döneminden, bir dahaki seçim dönemine kadar eğer iki seçim dönemi arasında her seçime katılmaya yeterli olan siyasi parti bu güncellemeyi iki defa alma hakkı var. CHP 2022'deki güncellemeyi almadı, biliyorum ben. Ocak güncellemesini almış olduğunu kabul etsek bile seçimlerin normal yapılma tarihi olan 18 Haziran 2023'e kadar 18 yaşına girecek olanlarla, ilk defa oy kullanacak olanların listesi seçim kurulunda yok. Yüksek Seçim Kurulunda olmadığına göre diğer siyasi partilerin hiçbirinde yok. İlk defa oy kullanacakların listesini nereden, ne amaçla, kimlerin aracılığıyla, hangi amaçla aldınız? Bunu Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gerekiyor. Dürüst bir liderden beklediğimiz bu. Kılıçdaroğlu, 'Evet ben bu konuda da yalan söyledim. Önüme konulan kağıtları okudum veya başka amaçlarım vardı.' diyebilir."

YORUMLAR
500
CHP lideri Kemal Kılıçdarığlu, YSK'da olmayan seçmen bilgilerine nasıl ulaştığını anlattı CHP lideri Kemal Kılıçdarığlu, YSK'da olmayan seçmen bilgilerine nasıl ulaştığını anlattı Soylu: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, veri aktarımının detaylarını anlatacak Soylu: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, veri aktarımının detaylarını anlatacak
Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçmen bilgileri' tepkisi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:41 Galatasaray'da 10 numaranın yeni sahibi Dries Mertens oldu
18:49 Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni özel işletmelere açma kararı tepki çekti
18:23 Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
18:11 Güzel oyuncu Aslı Enver'in iş adamı sevgilisiyle evleneceği iddia edildi
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:02 Bakan Nurettin Nebati'nin kur korumalı mevduatla ilgili sözlerine CHP'li Engin Altay'dan cevap: Desteklemek vatanseverlikse ben değilim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 19:47:39. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçmen bilgileri" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement