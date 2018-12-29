AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul
Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak. Sinan Erdem
Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.
Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın fotoğrafı yer alıyor.
Toplantıyı, ulusal ve uluslararası basından birçok gazeteci takip ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:19 Kaynak: AA
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