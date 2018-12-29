AK Parti İstanbul Adayını Açıklıyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin İstanbul
Belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Aday tanıtım toplantısı için çok sayıda partili, Sinan Erdem
Spor Salonu'na geldi. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alındı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nu, İstanbul'un dört bir yanından gelen partililer doldurdu. Cep telefonu ışıklarını açan partililer, ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile türkü ve marşlara eşlik etti. Partililer zaman zaman salonda çalan oyun havalarına eşlik ettiği görüldü. Protokol üyelerinin de büyük ölçüde yerlerini aldığı toplantıda, adayları açıklaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın gelmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:16 Kaynak: DHA
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