AK Parti İstanbul Adaylarını Açıklıyor (1)
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin İstanbul
Belediye başkan adaylarını açıklayacak. Sinan Erdem
Spor Salonu'nda saat 14.00'da düzenlecek tören için hazırlıklar tamamlandı. Aday tanıtım toplantısı için çok sayıda partili, spor salonuna geldi. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alınıyor. - Meriç
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:23 Kaynak: DHA
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler
Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oldu
Sofuoğlu'nun Danışmanından Skandal Sözler: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı